Волейболистки Южно-Сахалинска завершают сезон на шестом месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился 14-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А", ставший последним в этом сезоне. Островные волейболистки провели две игры с командами "МВА" из Москвы и "Динамо" из Владивостока, одержав три победы из четырех возможных. Это позволило команде занять шестое место в итоговой таблице чемпионата.

В первом матче против московской команды "МВА" подопечные Олега Ляпугина уверенно победили со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:14). Несмотря на победу, блокирующая команды "МВА" Елизавета Реброва отметила, что её команде не хватило настроя и концентрации в атаке. "Не могу сказать, что на результат сказалась акклиматизация, просто не настроились на матч", - добавила она.

Во втором матче островные волейболистки встретились с "Динамо" из Владивостока, который стал настоящим дальневосточным дерби. Команда "Динамо" закрепилась на четвертом месте в чемпионате и не могла позволить себе проигрыш, однако смогла взять лишь одну партию, уступив со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:15). Доигровщица приморского "Динамо" Ксения Велисевич отметила, что команда упустила ключевые моменты во второй партии, что сказалось на концентрации и результате.

В повторном матче с командой "МВА" островные волейболистки вновь одержали победу, на этот раз со счётом 3:1 (27:25, 18:25, 25:19, 25:17). В заключительном матче тура "Динамо" из Владивостока смогло взять реванш, победив со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:14). В итоге, команда из Южно-Сахалинска завершила сезон с 95 очками, одержав 32 победы и потерпев 20 поражений в 52 матчах.

Главный тренер команды Олег Ляпугин подвел итоги сезона: "В целом, я доволен сезоном, мы значительно выросли как команда и добились неплохих результатов. Конечно, хотелось бы попасть в призёры, но, увы, не получилось. Мы будем работать еще усерднее, чтобы вписать в нашу историю больше побед в будущем!" Впереди у команды короткий отпуск и селекционная работа, а начало предсезонных сборов запланировано на середину лета.