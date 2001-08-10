Волейболистки Южно-Сахалинска завершают сезон на шестом месте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился 14-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А", ставший последним в этом сезоне. Островные волейболистки провели две игры с командами "МВА" из Москвы и "Динамо" из Владивостока, одержав три победы из четырех возможных. Это позволило команде занять шестое место в итоговой таблице чемпионата.
В первом матче против московской команды "МВА" подопечные Олега Ляпугина уверенно победили со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:14). Несмотря на победу, блокирующая команды "МВА" Елизавета Реброва отметила, что её команде не хватило настроя и концентрации в атаке. "Не могу сказать, что на результат сказалась акклиматизация, просто не настроились на матч", - добавила она.
Во втором матче островные волейболистки встретились с "Динамо" из Владивостока, который стал настоящим дальневосточным дерби. Команда "Динамо" закрепилась на четвертом месте в чемпионате и не могла позволить себе проигрыш, однако смогла взять лишь одну партию, уступив со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:15). Доигровщица приморского "Динамо" Ксения Велисевич отметила, что команда упустила ключевые моменты во второй партии, что сказалось на концентрации и результате.
В повторном матче с командой "МВА" островные волейболистки вновь одержали победу, на этот раз со счётом 3:1 (27:25, 18:25, 25:19, 25:17). В заключительном матче тура "Динамо" из Владивостока смогло взять реванш, победив со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:14). В итоге, команда из Южно-Сахалинска завершила сезон с 95 очками, одержав 32 победы и потерпев 20 поражений в 52 матчах.
Главный тренер команды Олег Ляпугин подвел итоги сезона: "В целом, я доволен сезоном, мы значительно выросли как команда и добились неплохих результатов. Конечно, хотелось бы попасть в призёры, но, увы, не получилось. Мы будем работать еще усерднее, чтобы вписать в нашу историю больше побед в будущем!" Впереди у команды короткий отпуск и селекционная работа, а начало предсезонных сборов запланировано на середину лета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
09:14 25 Апреля На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства
15:00 25 Апреля Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после падения мальчика из окна
14:46 25 Апреля В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
Выбор редакции
- 12:27 Вчера Сахалинцев призывают не открывать канализационные люки
- 10:46 28 Апреля Сахалинская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу
- 14:46 25 Апреля В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
- 09:52 24 Апреля В Холмске стартовал чемпионат ДФО по тяжелой атлетике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?