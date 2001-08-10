Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 и 30 апреля 2025 года в Южно-Сахалинске пройдет второй этап Кубка России по плаванию, который соберет 297 спортсменов из 25 регионов, включая Донецкую Народную Республику. Главной интригой станет противостояние мировых звезд: чемпионов Андрея Жилкина, Арины Сурковой и Павла Самусенко, чьи выступления обещают зрелищную борьбу за лидерство.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования проведут в бассейне Центра водных видов спорта «Волна». Среди участников — не только признанные лидеры, но и молодые спортсмены, стремящиеся заявить о себе. Андрей Жилкин, действующий рекордсмен России, и Арина Суркова, мировая чемпионка, уже подтвердили участие. Павел Самусенко, обладатель второго результата сезона на дистанциях 50 и 100 метров на спине, также войдет в число фаворитов.

Организаторы подчеркивают, что вход для зрителей свободный — это редкая возможность увидеть соревнования такого уровня вживую. Старт запланирован на 9:45 по местному времени оба дня. По словам представителей мэрии, мероприятие не только укрепит статус Сахалина как спортивного центра, но и вдохновит молодежь на достижения в плавании.