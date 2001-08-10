Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсменки показали отличный результат на всероссийских соревнованиях по чир спорту "Сияние Пармы", которые прошли в Перми. В копилке островной сборной оказались две серебряные награды, а две участницы выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, в соревнованиях приняли участие более 2350 спортсменов из 32 регионов России. Сахалинскую область представляли четыре спортсменки, выступавшие в возрастной категории "мужчины/женщины".
Алина Асташенко и Марина Иванова завоевали серебро в дисциплине "чир-хип-хоп-двойка". Алиса Кошкина и Ева Заболотная также заняли второе место, но уже в дисциплине "чир-джаз-двойка", при этом они выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Эти достижения стали важным шагом в развитии чир спорта на Сахалине и подтвердили высокий уровень подготовки островных спортсменок.
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