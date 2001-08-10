Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2025
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11:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту

Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсменки показали отличный результат на всероссийских соревнованиях по чир спорту "Сияние Пармы", которые прошли в Перми. В копилке островной сборной оказались две серебряные награды, а две участницы выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, в соревнованиях приняли участие более 2350 спортсменов из 32 регионов России. Сахалинскую область представляли четыре спортсменки, выступавшие в возрастной категории "мужчины/женщины".

Алина Асташенко и Марина Иванова завоевали серебро в дисциплине "чир-хип-хоп-двойка". Алиса Кошкина и Ева Заболотная также заняли второе место, но уже в дисциплине "чир-джаз-двойка", при этом они выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Эти достижения стали важным шагом в развитии чир спорта на Сахалине и подтвердили высокий уровень подготовки островных спортсменок.

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