Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на Кубке России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта "RISCUP 2025", который проходил в Кемерово. Соревнования оказались крайне напряжёнными, а уровень конкуренции - одним из самых высоких за последние годы.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в классе Inter по вертикальной акробатике золото взяли Анастасия Пешкова и Константин Круглов, а серебро - Софья Третьякова и Милана Ануфриева. В классе "А" победу одержали Елизавета Корнейчук и Вероника Тягушева. В классе Open абсолютными чемпионами стали Никита Коба и Артём Маев.

Тренер сахалинской команды Анна Левшина отметила, что конкуренты были очень опытными, а борьба - яростной. "Мы переживали до последнего, особенно за Соню и Милану. Для Сони это были первые выездные соревнования. Но в итоге ребята выступили блестяще. Я невероятно горжусь ими!" - поделилась она.