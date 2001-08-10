Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2025
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09:22, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на Кубке России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта "RISCUP 2025", который проходил в Кемерово. Соревнования оказались крайне напряжёнными, а уровень конкуренции - одним из самых высоких за последние годы.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в классе Inter по вертикальной акробатике золото взяли Анастасия Пешкова и Константин Круглов, а серебро - Софья Третьякова и Милана Ануфриева. В классе "А" победу одержали Елизавета Корнейчук и Вероника Тягушева. В классе Open абсолютными чемпионами стали Никита Коба и Артём Маев.

Тренер сахалинской команды Анна Левшина отметила, что конкуренты были очень опытными, а борьба - яростной. "Мы переживали до последнего, особенно за Соню и Милану. Для Сони это были первые выездные соревнования. Но в итоге ребята выступили блестяще. Я невероятно горжусь ими!" - поделилась она.

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