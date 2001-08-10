В Холмске прошёл открытый турнир по баскетболу среди мужских команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Баскетбольные коллективы из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска и Холмска оспорили медали на открытом турнире МО «ХМО». Встреча проходила в формате финала четырёх, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первом полуфинале между корсаковским «Флагманом» и невельским «Сивучем» спортсмены спортшколы «Флагман» уступили более возрастной и опытной команде из Невельска со счётом 64:86.



Во втором полуфинальном матче хозяева площадки БК «Холмск» практически с двукратным преимуществом обыгрывают «Медведей» из Южно-Сахалинска 83:46.

В матче за третье место на паркет вышли «Медведи» и «Флагман». В котором «Медведей», на последних секундах матча забирает победу со счётом 62:59.

Финальный матч между БК «Холмск» и БК «Сивуч» закончился победой хозяев турнира с итоговым счётом 70:58.

По итогам соревнований золото досталось хозяевам турнира БК «Холмск», на втором месте расположился невельский «Сивуч» и закрывают тройку призёров «Медведи» из Южно-Сахалинска.