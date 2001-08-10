Сахалинцев приглашают на Кубок и первенство России по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок и первенство России по горнолыжному спорту пройдут на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" с 11 по 16 марта.

Более 100 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны, включая членов сборных команд страны, продемонстрируют настоящую, бескомпромиссную борьбу и высочайшую технику в таких дисциплинах как слалом-гигант и супер-гигант, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

12 марта в 19:30 на нижней площадке комплекса состоится торжественное открытие, розыгрыш стартовых номеров и награждение за первые 2 соревновательных дня. 16 марта в 15:00 пройдёт церемония награждения и подведения итогов финала Кубка и первенства России.

Сахалинцев и гостей области ждут с 11 по 16 марта ежедневно с 10:00 на трассе "Спортивной" СТК "Горный воздух".