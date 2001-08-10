В Южно-Сахалинске стартовали региональные соревнования по плаванию "Амурские тигрята"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 470 юных пловцов, представляющих девять районов области, померились силами в 50-ти метровом бассейне спортшколы водных видов спорта имени В.В. Сальникова. Это отборочный этап на межрегиональное первенство «Амурские тигрята», которое пройдёт в Хабаровске в конце марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Наша задача сформировать 4 сильнейшие команды по 16 человек в каждой, которые поедут представлять сахалинскую сборную на крупных стартах, - рассказал Сергей Остроушко, главный судья соревнований, заместитель председателя островной федерации плавания.
Сегодня в заплывах принимали участие ребята двух возрастных групп — младшие девушки и юноши 9-10 лет и старшие 11-13 лет. В каждой из них будут разыграны комплекты медалей в личном и эстафетном плавании. В эстафетах заплывы проходят по формуле 4 по 50 в вольном и комбинированном стилях.
- Дорогие друзья, от имени министерства спорта Сахалинской области хочу поблагодарить вас за участие в этих замечательных стартах. Отдельно хочется сказать спасибо родителям юных спортсменов за то, что доверили своих детей нашим тренерам. Именно тренер ведёт ребёнка к спортивным достижениям. Желаю ребятам показать свой лучший результат! – напутствовал юных пловцов заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
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