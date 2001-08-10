Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2025
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14:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине участники чемпионата по зимнему офицерскому троеборью состязались в плавании

На Сахалине участники чемпионата по зимнему офицерскому троеборью состязались в плавании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине участники чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью состязались в плавании на 100, 200 и 300 метров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В заплыве участвовали военнослужащие - спортсмены из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также из Республики Бурятия.

Мужчинам и женщинам предстояло преодолеть дистанцию заплыва в зависимости от своей возрастной категории.

В финальный день пройдут лыжные забеги на дистанции 5 и 10 километров, также в заключительный день соревнований пройдет торжественный парад закрытия чемпионата с участием почетных гостей и командованием армейского корпуса Восточного военного округа.

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