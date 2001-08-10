Тихоокеанское
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17:59, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайские самбисты приняли участие в турнире по самбо памяти Василия Ощепкова

Поронайские самбисты приняли участие в турнире по самбо памяти Василия Ощепкова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайские самбисты приняли участие в турнире по самбо памяти Василия Ощепкова в Александровске-Сахалинском. Соревнования проходили в течение двух дней. Гостями и участниками турнира, помимо поронайских самбистов, стали спортсмены из Анивы, Холмска, Южно-Сахалинска, Долинска, Тымовского, Ноглик и Владивостока.
 
Поронайск представляли 15 воспитанников спортивной школы, тренирующиеся под руководством Олега Рогова. Из них 10 юных самбистов стали победителями и призерами.
 
В возрастной группе 11-12 лет:
В весовой категории до 55 кг победителем стал Изин Егор. Кроме основной награды Егору вручили приз «За лучший бросок». 
 
Третье место в весовой категории до 31 кг занял Созинов Дмитрий.
 
В возрастной группе 7-8 лет:
 
В весовой категории до 22 кг победителем стал Булгаков Матвей. 
 
Второе место в весовой категории до 24 кг занял Корниевич Семён.
 
Третье место в весовой категории до 22 кг занял Чумаков Никита.
 
В возрастной группе 9-10 лет:
 
Победителем в весовой категории до 28 кг стал Колодин Игорь, также Игорь был награждён дополнительным призом за «Волю к победе».
 
В весовой категории до 55кг победителем стал Юшин Денис.
 
Второе место в весовой категории до 37 кг занял Кабанов Илья.
 
Третьи места заняли Ахроров Ахаджон (до 31 кг) и Поминов Глеб (до 41 кг).
 
Как отметил тренер Олег Рогов, все ребята получили заряд бодрости и заряд к мотивации на дальнейшие соревнования. По возвращении домой ребят ждал сюрприз от ИП "Котова А. А." в виде вознаграждения за упорные тренировки и умение побеждать.
 
14-16 февраля группа юных самбистов отправится в Аниву на турнир, посвящённый 36 годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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