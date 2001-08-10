17:59, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Поронайские самбисты приняли участие в турнире по самбо памяти Василия Ощепкова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайские самбисты приняли участие в турнире по самбо памяти Василия Ощепкова в Александровске-Сахалинском. Соревнования проходили в течение двух дней. Гостями и участниками турнира, помимо поронайских самбистов, стали спортсмены из Анивы, Холмска, Южно-Сахалинска, Долинска, Тымовского, Ноглик и Владивостока.
Поронайск представляли 15 воспитанников спортивной школы, тренирующиеся под руководством Олега Рогова. Из них 10 юных самбистов стали победителями и призерами.
В возрастной группе 11-12 лет:
В весовой категории до 55 кг победителем стал Изин Егор. Кроме основной награды Егору вручили приз «За лучший бросок».
Третье место в весовой категории до 31 кг занял Созинов Дмитрий.
В возрастной группе 7-8 лет:
В весовой категории до 22 кг победителем стал Булгаков Матвей.
Второе место в весовой категории до 24 кг занял Корниевич Семён.
Третье место в весовой категории до 22 кг занял Чумаков Никита.
В возрастной группе 9-10 лет:
Победителем в весовой категории до 28 кг стал Колодин Игорь, также Игорь был награждён дополнительным призом за «Волю к победе».
В весовой категории до 55кг победителем стал Юшин Денис.
Второе место в весовой категории до 37 кг занял Кабанов Илья.
Третьи места заняли Ахроров Ахаджон (до 31 кг) и Поминов Глеб (до 41 кг).
Как отметил тренер Олег Рогов, все ребята получили заряд бодрости и заряд к мотивации на дальнейшие соревнования. По возвращении домой ребят ждал сюрприз от ИП "Котова А. А." в виде вознаграждения за упорные тренировки и умение побеждать.
14-16 февраля группа юных самбистов отправится в Аниву на турнир, посвящённый 36 годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
15:51 30 Января На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги
14:24 29 Января МТС запустила LTE в окрестностях самой знаменитой бухты Сахалина
15:44 31 Января Сахалинцев на "Лыжню России" доставят на бесплатных автобусах
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
Выбор редакции
- 11:01 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино"
- 09:51 3 Февраля Сахалинцев приглашают на День российской науки
- 13:52 31 Января На Сахалине подвели итоги "XXVIII Чеховских чтений"
- 10:21 30 Января Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?