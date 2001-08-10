Тихоокеанское
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09:49, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине дали старт турниру по боксу на призы Аветиса Агриева

На Сахалине дали старт турниру по боксу на призы Аветиса Агриева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по боксу «Сахалинские надежды» на призы Аветиса Агриева стартовало в Южно-Сахалинске. В зале бокса областной спортшколы «Кристалл» бороться за титул будут 154 спортсмена 2009-2013 г.р. из большинства островных районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Этим турниром мы традиционно закрываем свой соревновательный сезон. Тренеры подводят итоги, делают выводы. Для боксёров же это возможность показать своё мастерство и ярко завершить год. Участвуют у нас как юноши, так и девушки. Будет захватывающе и интересно, как и всегда! - отметил главный судья Вячеслав Рублёв.

Вместе с опытными спортсменами на ринг выйдут и дебютанты. Одним из них станет Евгений Алексютенко.

- Я занимаюсь боксом несколько месяцев. В самом начале было очень сложно работать в защите, а атака была неплохая. В этом турнире я постараюсь показать свой максимум. Волнения никакого нет, готов рубиться и доказывать. Рассчитываю только на победу, - сказал Евгений.

Соревнования продлятся три дня. 20 декабря с 12:00 стартуют полуфиналы соревнований. 21 декабря в 11:00 начнутся финальные поединки. Вход бесплатный.

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