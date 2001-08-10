На Сахалине дали старт турниру по боксу на призы Аветиса Агриева
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство Сахалинской области по боксу «Сахалинские надежды» на призы Аветиса Агриева стартовало в Южно-Сахалинске. В зале бокса областной спортшколы «Кристалл» бороться за титул будут 154 спортсмена 2009-2013 г.р. из большинства островных районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Этим турниром мы традиционно закрываем свой соревновательный сезон. Тренеры подводят итоги, делают выводы. Для боксёров же это возможность показать своё мастерство и ярко завершить год. Участвуют у нас как юноши, так и девушки. Будет захватывающе и интересно, как и всегда! - отметил главный судья Вячеслав Рублёв.
Вместе с опытными спортсменами на ринг выйдут и дебютанты. Одним из них станет Евгений Алексютенко.
- Я занимаюсь боксом несколько месяцев. В самом начале было очень сложно работать в защите, а атака была неплохая. В этом турнире я постараюсь показать свой максимум. Волнения никакого нет, готов рубиться и доказывать. Рассчитываю только на победу, - сказал Евгений.
Соревнования продлятся три дня. 20 декабря с 12:00 стартуют полуфиналы соревнований. 21 декабря в 11:00 начнутся финальные поединки. Вход бесплатный.
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