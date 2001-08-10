Сахалинцы взяли бронзу Кубка Дальнего Востока по волейболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная команда сахалинской федерации по волейболу среди глухих завоевала бронзовые медали Кубка Дальнего Востока по волейболу среди лиц с нарушением слуха в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В турнире приняли участие около 60 спортсменов из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.
В решающем матче за третье место островитяне с общим счётом по партиям «всухую» обыграли «Хабаровск-1» – 3:0.
В составе команды отличились капитан Максим Голованов, блокирующий Алексей Шилов, диагональный Виктор Авдейкин, пасующий Алексей Новожеев, защитник Денис Гайдамащук и нападающий Михаил Решетников.
- Результат достойный, особенно учитывая, что играли мужчины без замен. Впереди у нас не менее важный турнир. В апреле-мае нас ожидает открытый чемпионат Дальнего Востока по волейболу. Он также состоится в Хабаровске, - отметил тренер сахалинской команды Георгий Чичикашвили.
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