Сахалинцев приглашают на турнир по боксу на Кубок Аветиса Агриева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 19 по 21 декабря в Южно-Сахалинске пройдёт первенство Сахалинской области по боксу «Сахалинские надежды» на Кубок Аветиса Агриева. Главной площадкой проведения боксёрских поединков станет зал бокса в областной спортшколе «Кристалл», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками традиционных соревнования станут девушки и юноши 2009-2013 г.р. Ежегодно в турнире боксируют более 80 спортсменов из разных районов островного региона.

19 декабря в 15:00 пройдут церемония открытия и предварительные бои. 20 декабря с 12:00 стартуют полуфиналы соревнований. 21 декабря в 11:00 начнутся финальные поединки.

Насладиться прекрасной техникой юных боксёров могут все желающие. Вход свободный.