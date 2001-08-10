Сахалинская сборная по кёрлингу впервые стала чемпионом Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Женская сборная команда Сахалинской области по кёрлингу одержала победу на чемпионате Дальневосточного федерального округа по кёрлингу, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.
Соревнования прошли во Владивостоке и собрали восемь команд из Приморского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области.
Островные спортсменки дошли до финала, где встретились с «Приморочкой». По итогам игр со счётом 7:2 победу одержала сахалинская сборная. В составе команды выступали Елена Шапиева, Наталья Чижова, Валентина Лобкина и Александра Музыченко. Золото чемпионата ДФО – первое в истории островного кёрлинга.
- Турнир для нас складывался удачно: уверенно прошли групповой этап благодаря тому, что спортсмены быстро приспособились ко льду. С каждой игрой улучшали свой процент исполнения, хотя с этим не так быстро всё получалось, но к финальной встрече уже чувствовалась уверенность. С командной коммуникацией разобрались, учитывая опыт предыдущих наших турниров, без которых не было бы этой победы. Все спортсмены молодцы, весь чемпионат провели с отличной энергией, прислушивались ко всем замечаниям и старались исправлять свои недочёты, - отметила тренер сахалинской команды Татьяна Лукина.
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