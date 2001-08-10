На Сахалине определили чемпионов ДФО по кёрлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по керлингу среди смешанных команд прошел на льду Учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали десять команд из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это главный чемпионат, главный старт сезона, поэтому здесь соревнуются смешанные команды, так проще, но самое главное интереснее. Уже второй год эта дисциплина проводится здесь, на Сахалине, и мы стараемся привозить как можно больше спортсменов сюда. На острове есть все условия: чистый воздух, современная спортивная база с комфортным проживанием, горячим питанием и современной ледовой ареной. В общем всё для того, чтобы заниматься этим замечательным видом спорта, - поделился мастер спорта по кёрлингу, старший тренер Хабаровского края Павел Мишин.

Игры проходили по круговой системе в дисциплине «кёрлинг–смешанный». В составе каждой команды двое мужчин и две женщины.

- Игра была отличная, победили соперника со счетом 20:0, но, к сожалению, на этих соревнованиях удалось занять только 5 место. Будем разбирать прошедшие игры, анализировать и проводить работу над ошибками, чтобы к следующему чемпионату быть сильнее, - рассказал участник команды из Южно-Сахалинска «СШОР ЗВС» Вениамин Кальчук.

По итогам ледовых баталий победители получили медали, почётные грамоты и призы, а также возможность представлять свой регион на всероссийском уровне.

- Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих соревнований, -судей, организаторов и тренеров. Ваша работа заслуживает уважения и благодарности. Отдельно хотим отметить наших спортсменов, которые проявили настоящий характер и мастерство на протяжении всего турнира. Вы показали, что кёрлинг — это не просто спорт, а искусство, где каждый шаг имеет значение, - подытожила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

Золото соревнований досталось команде «Амур» из Хабаровска, серебро у «Приморского края», почётное третье место у «Хабаровского края».