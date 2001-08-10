Тихоокеанское
информационное агентство
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11:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили чемпионов ДФО по кёрлингу

На Сахалине определили чемпионов ДФО по кёрлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по керлингу среди смешанных команд прошел на льду Учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали десять команд из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это главный чемпионат, главный старт сезона, поэтому здесь соревнуются смешанные команды, так проще, но самое главное интереснее. Уже второй год эта дисциплина проводится здесь, на Сахалине, и мы стараемся привозить как можно больше спортсменов сюда. На острове есть все условия: чистый воздух, современная спортивная база с комфортным проживанием, горячим питанием и современной ледовой ареной. В общем всё для того, чтобы заниматься этим замечательным видом спорта, - поделился мастер спорта по кёрлингу, старший тренер Хабаровского края Павел Мишин.

Игры проходили по круговой системе в дисциплине «кёрлинг–смешанный».  В составе каждой команды двое мужчин и две женщины.

- Игра была отличная, победили соперника со счетом 20:0, но, к сожалению, на этих соревнованиях удалось занять только 5 место. Будем разбирать прошедшие игры, анализировать и проводить работу над ошибками, чтобы к следующему чемпионату быть сильнее, - рассказал участник команды из Южно-Сахалинска «СШОР ЗВС» Вениамин Кальчук.

По итогам ледовых баталий победители получили медали, почётные грамоты и призы, а также возможность представлять свой регион на всероссийском уровне. 

- Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих соревнований, -судей, организаторов и тренеров. Ваша работа заслуживает уважения и благодарности. Отдельно хотим отметить наших спортсменов, которые проявили настоящий характер и мастерство на протяжении всего турнира. Вы показали, что кёрлинг — это не просто спорт, а искусство, где каждый шаг имеет значение, - подытожила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

Золото соревнований досталось команде «Амур» из Хабаровска, серебро у «Приморского края», почётное третье место у «Хабаровского края».

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