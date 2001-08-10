Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» в спортивных дисциплинах «мини-футбол» и «футзал» стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Все соревнования по футболу у нас проводятся на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», причём абсолютно безвозмездно. Для ребят это отличная возможность играть в комфортных условиях. Отличное покрытие, тёплые залы, горячее питание, шаговая доступность от жилых корпусов – в общем всё для того, чтобы сосредоточиться на игре и выдавать свой максимум, - отметил председатель сахалинской федерации футбола и главный судья соревнований Алексей Абакумов.

Состязания проходят в возрастных группах: «мальчики 2007-2008 годов рождения», «мальчики 2009-2010 г.р.», «девочки 2011-2012 г.р.» и «девочки 2013-2014 г.р.».

За награды борются более 30 команд из Южно-Сахалинска, Тымовского, Ногликского, Долинского, Холмского, Углегорского, Невельского, Корсаковского, Поронайского и Смирныховского районов.

- В 2016 году перевёлся тренером в село Сокол, сформировал и взял под своё крыло местную футбольную команду девочек. С тех пор активно участвуем в различных соревнованиях, занимаем призовые места. В этом году даже добрались до всероссийских матчей в Москве. Конкретно от этих соревнований, ждём только победы, - рассказал тренер команды «Сокол» Дмитрий И.

Соревнования продлятся до 14 ноября включительно.