На Сахалине расширили трассу лыжного марафона памяти Фархутдинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оргкомитет продолжает подготовку к предстоящему XXVI сахалинскому лыжному марафону памяти Игоря Фархутдинова. Так, подрядчик завершил работы по расширению участков лыжной трассы в селе Лесном, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Там был узкий участок, приходилось прилагать усилия, чтобы накатать лыжню, теперь можно это сделать и техникой большего размера. Нововведения позволят нам лучше подготовить трассу к стартам, а спортсменам будет комфортнее ее проходить. Помимо прочего на участках сделали водоотведение. Работы проводим именно в осенний период, до выпадения устойчивого снежного покрытия, — рассказывает директор марафона, руководитель школы зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Напомним, XXVI сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова пройдет на Сахалине 8 и 9 марта 2025 года. Спортсмены проверят свои силы в гонках свободным и классическим стилями. На данный момент для участия зарегистрировались около 600 лыжников из 42 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Владивостока и других.
Сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова входит в серию марафонов RussiaLoppet и имеет статус международного. Подать заявку на участие можно на сайте skisakhmarathon.ru.
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