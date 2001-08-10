На Сахалине дали старт Всероссийским соревнованиям по парашютному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали Всероссийские соревнования по парашютному спорту «Крылья Сахалина-2024». В них принимают участие более 60 спортсменов из семи регионов страны. Также в рамках состязаний сильнейшие спортсмены Сахалинской области определят лучших в региональных чемпионате и первенстве по аэротрубным дисциплинам. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Сегодня Сахалин гостеприимно встречает ярких представителей парашютного спорта! Мы рады, что уже в четвертый раз принимаем старты всероссийского уровня, а наши спортсмены из года в год показывают высокие результаты на чемпионатах, первенствах и Кубках за пределами родного региона. Желаю каждому из вас перебороть себя и продемонстрировать все свои таланты и умения! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.
В течение двух дней спортсмены будут демонстрировать свои навыки в вертикальной и горизонтальной акробатиках, а также в дисциплине «фристайл».
- В первую очередь мы рассчитываем приобрести новый опыт и поделиться уже имеющимся. В нашей команде десять человек – представители Приморского и Хабаровского краев – и не все бывали ранее в вашей аэротрубе, для многих это в новинку. Но есть и те, кто знаком с комплексом – в прошлом году мы привезли домой бронзу. Амбиции никто не отменял – рассчитываем на большее количество и статус медалей, - отметил серебряный призер дальневосточных соревнований 2024 года Павел Калина.
Соревнования продолжатся завтра в дисциплине «фристайл». Начало в 12:00. Посмотреть на выступления спортсменов можно с помощью прямой трансляции в группе «ВКонтакте» региональной федерации парашютного спорта
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