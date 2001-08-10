Более 600 юных сахалинцев будут заниматься в Центре водных видов спорта "Волна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Центре водных видов спорта «Волна» ТИА "Острова" рассказали о работающих секциях и будущем учреждения.
- Главная наша площадка, это конечно наши бассейны – 25 и 50-метровый. Рады, что помимо отделения плавания у нас открылись три новых направления. Впервые на Сахалине появилась возможность заниматься синхронным плаванием, прыжками в воду и водным поло, причём под руководством действительно профессиональных тренеров. Прыжками в воду могут заниматься только ребята, занимающиеся у нас в секции, а вот водное поло доступно любому желающему. На информационных ресурсах нашего учреждения вы можете детально узнать о расписании таких занятий, - рассказала пресс-атташе областной спортшколы водных видов спорта им В.В. Сальникова Анастасия Семененко.
Центр имеет в своём распоряжении конференц-зал, полностью оборудованный и подготовленный для проведения крупных мероприятий или заседаний. Также совсем скоро свои двери для всех желающих откроет современный тренажёрный зал.
- В планах нашего Центра водных видов спорта – это обучение более 600 детей в 2025 году. Это вполне реальная цифра, к которой мы будем стремиться. У нас большая программа по развитию плавания в Сахалинской области. Поэтому начинаем обучение с самых юных мальчиков и девочек. Для них ближайшие соревнования пройдут в новогодние праздники. Путь предстоит долгий. Думаю, конкурентноспособными на всероссийском уровне мы станем через семь лет, когда будет уже достаточно опыта, - отметил тренер по плаванию, многократный чемпион мира Даниил Пахомов.
На сегодняшний день на отделении плавания занимается 160 детей, на отделении прыжков в воду – 72, синхронного плавания – 96, водного поло – 60.
- На водное поло мы набрали совершенно юных ребят, которые даже не умели плавать. Поэтому для них наш вид спорта начался с обучения плаванию. В процессе занятий рассказываем простейшие правила игры в водное поло. Также прошу детей чаще смотреть матчи с Олимпиады или чемпионата мира. Начинали мы заниматься в Аква-Сити, а в «Волне» условия совершенно иные – у нас есть подготовленная площадка для наших тренировок с воротами и разметкой, - сказал тренер по водному поло, чемпион Европы Игорь Харитонов.
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