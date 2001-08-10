На Сахалине определили сильнейшие команды региона по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске. Турнир в спортивном комплексе «Гидрострой» собрал 50 участников из Невельска, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Смирных, а также областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Борьбу за главный трофей вели 6 мужских и 4 женских команды. Соревнования проходили среди команд, личного первенства тут нет. Однако выступление теннисистов влияло на их позицию в региональном рейтинге. Отличительная черта этих состязаний в том, что один сахалинский район представлял только одну команду, - отметила главный судья соревнований Людмила Бондарь.

В женском командном первенстве победу праздновал Долинск, серебряные награды у Южно-Сахалинска, бронзовые медали отправились в Смирных.

Чемпионский кубок среди мужских команд завоевал Южно-Сахалинск, второе место у Корсакова, третье место разделили Томари и Поронайск.

- Ежегодно принимаем участие в этих соревнованиях. Настольный теннис для многих в моей команде основное хобби - поэтому тренируемся на постоянной основе. Иногда выезжаем в областной центр, где проводим теннисные встречи с местными спортсменами. Сегодня, к сожалению, мы не смогли опередить южносахалинцев в турнирной таблице. Будем работать над ошибками, - подытожил теннисист корсаковской команды Денис Сорочин.