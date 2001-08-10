Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2024
Сейчас 18:47
90,93|100,80|66,91
Участок улицы 4-й Железнодорожной в Южно-Сахалинске временно перекрыт для движения
12:56, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейшие команды региона по настольному теннису

На Сахалине определили сильнейшие команды региона по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске. Турнир в спортивном комплексе «Гидрострой» собрал 50 участников из Невельска, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Смирных, а также областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Борьбу за главный трофей вели 6 мужских и 4 женских команды. Соревнования проходили среди команд, личного первенства тут нет. Однако выступление теннисистов влияло на их позицию в региональном рейтинге. Отличительная черта этих состязаний в том, что один сахалинский район представлял только одну команду, - отметила главный судья соревнований Людмила Бондарь.

В женском командном первенстве победу праздновал Долинск, серебряные награды у Южно-Сахалинска, бронзовые медали отправились в Смирных.

Чемпионский кубок среди мужских команд завоевал Южно-Сахалинск, второе место у Корсакова, третье место разделили Томари и Поронайск.

- Ежегодно принимаем участие в этих соревнованиях. Настольный теннис для многих в моей команде основное хобби - поэтому тренируемся на постоянной основе. Иногда выезжаем в областной центр, где проводим теннисные встречи с местными спортсменами. Сегодня, к сожалению, мы не смогли опередить южносахалинцев в турнирной таблице. Будем работать над ошибками, - подытожил теннисист корсаковской команды Денис Сорочин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?