На Сахалине определили сильнейшие команды региона по настольному теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске. Турнир в спортивном комплексе «Гидрострой» собрал 50 участников из Невельска, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Смирных, а также областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Борьбу за главный трофей вели 6 мужских и 4 женских команды. Соревнования проходили среди команд, личного первенства тут нет. Однако выступление теннисистов влияло на их позицию в региональном рейтинге. Отличительная черта этих состязаний в том, что один сахалинский район представлял только одну команду, - отметила главный судья соревнований Людмила Бондарь.
В женском командном первенстве победу праздновал Долинск, серебряные награды у Южно-Сахалинска, бронзовые медали отправились в Смирных.
Чемпионский кубок среди мужских команд завоевал Южно-Сахалинск, второе место у Корсакова, третье место разделили Томари и Поронайск.
- Ежегодно принимаем участие в этих соревнованиях. Настольный теннис для многих в моей команде основное хобби - поэтому тренируемся на постоянной основе. Иногда выезжаем в областной центр, где проводим теннисные встречи с местными спортсменами. Сегодня, к сожалению, мы не смогли опередить южносахалинцев в турнирной таблице. Будем работать над ошибками, - подытожил теннисист корсаковской команды Денис Сорочин.
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