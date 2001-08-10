Тихоокеанское
информационное агентство
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15:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейших спортсменов в стрельбе из лука

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по стрельбе из лука прошли в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований стали 40 спортсменов в нескольких дивизионах, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Судейскую коллегию в состязаниях составили главный судья Евгений Горковка из Красноярска, его заместитель Роман Бойко из Кемерово, а также главный секретарь Зинаида Халудорова из Улан-Удэ.

По итогам выступлений в чемпионате в категории «классический лук» сильнейшими стали Ольга Бойко и Дмитрий Лазоренко, в «блочном луке» - Алина Харлова и Владимир Степкин, в «классическом бесприцельном луке» - Вероника Прокопьева и Михаил Губанов.

В островном первенстве в «классическом луке» золотые медали завоевали Елена Серая и Павел Сабиров. Первые места в «классическом бесприцельном луке» заняли Вероника Прокопьева и Павел Сабиров.

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