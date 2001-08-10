На Сахалине определили сильнейших в летнем биатлоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Звание сильнейших на территории ЛБК «Триумф» оспаривали более 60 юношей и девушек 2006-2015 годов рождения из Томари и областного центра. Спортсменам предстояло показать себя в кросс-спринте на дистанциях 4, 3, 2,4 и 2,1 км и кросс-гонке преследования на отрезках 5, 4, 3,6 и 3 км.

Южносахалинец Матвей Кравцунов в кросс-спринте на 4 км среди юношей 2008-2009 годов рождения занял третье место.

- В биатлоне я уже шесть лет. В детстве начинал с лыжных гонок, потом меня перетянуло в этот вид спорта, - рассказал 16-летний спортсмен. – Своим сегодняшним результатом не доволен, стрельба не задалась, показал восемь промахов. Сейчас предстоит уделить серьёзное внимание этому моменту на тренировках.

По итогам соревнований в кросс-спринте победителями в своих возрастных группах и на своих дистанциях стали Константин Нурулин, Данил Кравцунов, Алексей Горбенко, Екатерина Лубковская, Андрей Сурдин, Вера Греко, Всеволод Сухарев и Анна Надольская.

В кросс-гонке преследования лучшие результаты показали Константин Нурулин, Данил Кравцунов, Денис Алейников, Екатерина Лубковская, Андрей Сурдин и Вера Греко.