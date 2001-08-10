Тихоокеанское
информационное агентство
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14:48, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские пенсионеры продолжают борьбу за путёвки на Спартакиаду России

Сахалинские пенсионеры продолжают борьбу за путёвки на Спартакиаду России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап IX Спартакиады пенсионеров России продолжается в Южно-Сахалинске. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Во второй день состязаний участники состязались в настольном теннисе, дартсе, шахматах и плавании.

- Это очень важные соревнования, в которых просто необходимо участвовать. Они объединяют пенсионеров, позволяют нам чувствовать себя лучше, укрепляют здоровье. В тоже время здесь мы растём над собой. Например, если я проиграла, то получаю серьёзный стимул стремиться к тому, чтобы в следующий раз показать результат лучше и победить, - поделилась эмоциями участница команды из областной столицы «Южный-2» Валентина Бондарь. – Сама я участвую в спартакиаде уже третий раз. Выступаю в дартсе, стрельбе и эстафете.

Соревнования продолжатся 28 июня. Участников будут ожидать легкоатлетический кросс на дистанцию 1 км и комбинированная эстафета. В этот же день подведут итоги, по результатам которых будет сформирована сборная команда Сахалинской области. Она представит островной регион на всероссийском этапе Спартакиады.

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