Сахалинские пенсионеры продолжают борьбу за путёвки на Спартакиаду России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап IX Спартакиады пенсионеров России продолжается в Южно-Сахалинске. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Во второй день состязаний участники состязались в настольном теннисе, дартсе, шахматах и плавании.

- Это очень важные соревнования, в которых просто необходимо участвовать. Они объединяют пенсионеров, позволяют нам чувствовать себя лучше, укрепляют здоровье. В тоже время здесь мы растём над собой. Например, если я проиграла, то получаю серьёзный стимул стремиться к тому, чтобы в следующий раз показать результат лучше и победить, - поделилась эмоциями участница команды из областной столицы «Южный-2» Валентина Бондарь. – Сама я участвую в спартакиаде уже третий раз. Выступаю в дартсе, стрельбе и эстафете.

Соревнования продолжатся 28 июня. Участников будут ожидать легкоатлетический кросс на дистанцию 1 км и комбинированная эстафета. В этот же день подведут итоги, по результатам которых будет сформирована сборная команда Сахалинской области. Она представит островной регион на всероссийском этапе Спартакиады.