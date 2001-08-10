В выходные в Южно-Сахалинске будет ограничено движение на двух улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о том, что в связи с проведением работ на сетях «РВК-Сахалин» в областном центре вводятся временные ограничения для движения автотранспорта.

С 7.00 субботы 7 ноября до 23.00 воскресенья 8 ноября будет перекрыт проезд по двум полосам с северной стороны улицы Пуркаева в районе дома №251 А.

С 8.00 субботы 7 ноября до 23.00 вторника 10 ноября будет полностью перекрыто движение на участке улицы Пограничной за перекрестком с проспектом Мира в восточном направлении (сквозного проезда не будет).

В этой связи движение автобусов маршрута №5 будет организовано по проспекту Мира и улице Емельянова с выездом на улицу Горького и далее по утвержденной схеме, как в прямом, так и в обратном направлении.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные пути объезда.