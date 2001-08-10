Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике прошли во Владивостоке и Спасск-Дальнем. Участие в соревнованиях приняли более 300 легкоатлетов из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Два соревновательных дня спортсмены определяли сильнейших в трех возрастных группах – мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет, юноши и девушки до 16 лет.

Островные спортсмены порадовали медалями практически во всех дисциплинах.

В состязаниях среди юношей и девушек до 16 лет первое место завоевали Виталий Ланцев, Вероника Груздо, Мария Юрина, а также мужская и женская команды в эстафете. Второе место заняли Артём Вяткин, Елизавета Иванченко, Виктория Толкачёва и Вероника Груздо. На третьем месте расположились Артур Кохан, Владислав Сазонов, Ростислав Нестеренко, Елизавета Иванченко и две островные команды в эстафетном беге.

В возрастной группе спортсменов до 23 лет золото соревнований выиграли Святослав Сайко, Евгений Турецков, Дмитрий Зимин, Алиса Платонова (2 медали) и две команды в эстафете. Серебряные награды у Евгения Турецкова, а также команды в эстафетном беге. Бронзовые медали у Максима Игнатченко, Владислава Трегубова и Алисы Митрофановой.

В чемпионате победу праздновали Светлана Кузьмина, Анастасия Андреева, Вадим Бубнов, Артур Кохан, Дмитрий Зимин, Мария Юрина и команда девушек в эстафетном беге. На второе место поднимались Вероника Косвинцева, Александр Кругляков, Вадим Бубнов, Артём Вяткин, Дмитрий Зимин и женская островная команда в эстафете. Третье место у Арины Ким, Кристины Лещиной, Ростислава Нестеренко и Алины Гареевой.