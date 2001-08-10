На Сахалине определили сильнейших мотогонщиков Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по мотоциклетному спорту (мотокросс) прошли в селе Такое на Сахалине. Участниками соревнований стали 59 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Невельска, Благовещенска, Томари, Корсакова, Большого Камня, Долинска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязались мотогонщики в нескольких категориях, которые зависели от объёма двигателей их железных коней.
Сильнейшим в классе «50 куб. см.» стал Богдан Аракелян, Кирилл Евстигнеев и Богдан Воросов заняли второе и третье места соответственно. Все спортсмены представляют Долинск.
В классе «65 куб. см.» среди юношей и девочек победу праздновал Вячеслав Верясов из Приморья, Игнат Быков из Находки занял второе место, третьим стал Дмитрий Якушин из Южно-Сахалинска.
У мальчиков в классе «65 куб. см.» золотую медаль выиграл Даниил Буйвол их Хабаровска, серебро у Богдана Аракеляна, бронзовая награда у Глеба Пляскина из Владивостока.
Среди юношей и девочек в классе «85 куб. см.» победу одержал Сергей Юхнов из Уссурийска, на втором месте Артём Комков из Корсакова, третьим стал Евгений Когут из Владивостока.
Кирилл Зайцев из Южно-Сахалинска победил в классе «125 куб. см.» среди юношей и девочек. Второе место в этой категории занял Дмитрий Макушин из Уссурийска, замкнул тройку призеров Максим Киселев из Корсакова.
В классе «125 куб. см.» среди мужчин на первое месте поднялся Захар Иванов из Уссурийска, на второе Алексей Ващенко из Невельска, на третье - Влад Назаркин из Южно-Сахалинска.
В классе «250 куб. см.» среди мужчин Кирилл Козлов из Большого Камня завоевал золото соревнований. Серебряная награда у Даниила Литвинова из Владивостока, бронза - у Артёма Ровенских из Южно-Сахалинска.
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