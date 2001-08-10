На Сахалине презентовали интерактивные игры о ценностях спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники южно-сахалинского регионального ресурсного центра «Кванториум» разработали и презентовали концепции интерактивных игр о ценностях спорта. Проекты в игровой форме рассказывают спортсменам о здоровом образе жизни и вреде использования допинга, рассказали ТИА "Острова" в регионашльном минспорте.

- Мы уже второй год сотрудничаем с «Кванториумом» по теме разработки игр на антидопинговую тематику. Сегодня у нас три проекта, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. От этого взаимодействия выигрывают все: мы получаем готовый продукт, который позволит нам еще доступнее рассказывать об антидопинге, а ученики «Кванториума» совершенствуют навыки и создают востребованный интерактивный формат, - отметила специалист по антидопингу Центра спортивной подготовки Алиса Смолина.

Среди проектов – игра о здоровом образе жизни для спортсменов 8-12 лет. В ней участникам необходимо правильно разобрать здоровые и вредные привычки, составить верный распорядок дня и выбрать ценности спорта среди предложенных карточек.

- С подобным интерактивом ранее уже знакомили спортсменов в нашем регионе. Мы поставили себе задачу сделать удобный, компактный и долговечный проект. Для этого мы заменили все бумажные элементы на деревянные. Сейчас то, что когда-то рисовалось на ватмане, перенесено на поле с возможностью замены карточек. Во время защиты нам также предложили оснастить доску магнитными элементами, - рассказала одна из авторов проекта Арина Жарникова.

Комиссия предложила свои идеи для доработки игр, чтобы сделать их еще интереснее и понятнее. Помогать «кванторианцам» будет и специалист по антидопингу ЦСП. Новую встречу разработчики и комиссия наметили на сентябрь этого года.