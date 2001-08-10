В новом городском тире Поронайска прошли первые соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тир для занятий пулевой стрельбой появился в Поронайске благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Сегодня в тире прошли первые соревнования. Турнир посвятили Дню Великой Победы.

Тир обустроили на базе школы №1. Он стал еще одной площадкой, нацеленной на патриотическое воспитание молодежи и привлечения жителей района к здоровому образу жизни. Помещение отремонтировали, оснастили необходимым для занятий и соревнований оборудованием.

Первыми современное оборудование и винтовки опробовали стрелки школы №1. Участниками соревнований, которые организовала поронайская спортивная школа, стали более десяти ребят. Все школьники были поощрены сладкими призами.

К концу мая спортивная школа планирует открыть набор дети в секцию по стрельбе. В новом тире азам стрельбы из пневматической винтовки смогут не только школьники, но и взрослое население города.