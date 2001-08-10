Сахалинцы разыгрывают Кубок области по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по плаванию стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за звание сильнейших в бассейне спортшколы водных видов спорта вступили 427 спортсменов, представляющих Южно-Курильск, Оху, Ноглики, Холмск, Корсаков и областной центр.

В первый день соревнований пловцов ожидали старты на дистанцию 50 м на спине, 100 м вольным стилем, 200 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м комплексным плаванием и 1500 м вольным стилем.

Холмская спортсменка Вероника Кленюшина финишировала первой на 1500 метрах вольным стилем и стала четвёртой на 50-метровке на спине.

- Занимаюсь плаванием около десяти лет, у меня старшая сестра плавала, заодно родители решили и меня отдать на секцию. Я сама спинистка, потому своим результатом на спине недовольна. Сделала неправильно поворот – пропустила гребок, из-за чего потеряла время, - рассказала 16-летняя спортсменка.

С результатами первого дня состязаний можно ознакомиться в приложенном файле.

Кубок Сахалинской области продолжится завтра. Начало в 10:00.