Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2024
Сейчас 09:29
91,31|98,47|66,91
В Аниве в автомобиле найдены тела мужчины и женщины
17:39, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы разыгрывают Кубок области по плаванию

Сахалинцы разыгрывают Кубок области по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по плаванию стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за звание сильнейших в бассейне спортшколы водных видов спорта вступили 427 спортсменов, представляющих Южно-Курильск, Оху, Ноглики, Холмск, Корсаков и областной центр.

В первый день соревнований пловцов ожидали старты на дистанцию 50 м на спине, 100 м вольным стилем, 200 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м комплексным плаванием и 1500 м вольным стилем.

Холмская спортсменка Вероника Кленюшина финишировала первой на 1500 метрах вольным стилем и стала четвёртой на 50-метровке на спине.

- Занимаюсь плаванием около десяти лет, у меня старшая сестра плавала, заодно родители решили и меня отдать на секцию. Я сама спинистка, потому своим результатом на спине недовольна. Сделала неправильно поворот – пропустила гребок, из-за чего потеряла время, - рассказала 16-летняя спортсменка.

С результатами первого дня состязаний можно ознакомиться в приложенном файле.

Кубок Сахалинской области продолжится завтра. Начало в 10:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?