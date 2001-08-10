Сахалинец Александр Фёдоров взял золото первенства России по горнолыжному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 14-15 лет стартовало в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В первый день соревновались 117 спортсменов, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Алтайский, Приморский, Красноярский, Камчатский края, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан, Свердловскую, Мурманскую, Московскую, Тульскую, Калужскую, Ленинградскую, Магаданскую, Челябинскую, Кемеровскую, Иркутскую и Сахалинскую области, демонстрировали свои силы в дисциплине «супергигант».
Заезды прошли на трассе «Спортивная» СТК «Горный воздух».
По итогам соревнований первые места заняли Александр Фёдоров из команды Сахалин-1 с результатом 00:55,88 секунды и магаданская спортсменка Олеся Жукова (00:56,39). Вторыми стали Арсений Сухоруков из Подмосковья (00:56,58) и представительница Мурманской области Кристина Гусева (00:57,22).
- Я пришла в горнолыжный спорт в шесть лет. У меня подруга в первом классе стала им заниматься, и моя мама решила меня тоже отдать на секцию. В итоге подруга оставила горные лыжи, а я – продолжаю, - поделилась подробностями Кристина. – На Сахалине я впервые. Здесь хорошо, очень нравятся склоны, с них открываются красивые виды. Сегодняшняя трасса отличная, в меру жёсткая, поэтому пройти все участки удалось хорошо.
Тройки лидеров замкнули камчатский горнолыжник Артём Петухов (00:56,62) и Софья Решетник из Красноярска (00:57,58).
Первенство России продолжится завтра. Спортсменов ожидают заезды в гигантском слаломе.
В первый день соревновались 117 спортсменов, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Алтайский, Приморский, Красноярский, Камчатский края, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан, Свердловскую, Мурманскую, Московскую, Тульскую, Калужскую, Ленинградскую, Магаданскую, Челябинскую, Кемеровскую, Иркутскую и Сахалинскую области, демонстрировали свои силы в дисциплине «супергигант».
Заезды прошли на трассе «Спортивная» СТК «Горный воздух».
По итогам соревнований первые места заняли Александр Фёдоров из команды Сахалин-1 с результатом 00:55,88 секунды и магаданская спортсменка Олеся Жукова (00:56,39). Вторыми стали Арсений Сухоруков из Подмосковья (00:56,58) и представительница Мурманской области Кристина Гусева (00:57,22).
- Я пришла в горнолыжный спорт в шесть лет. У меня подруга в первом классе стала им заниматься, и моя мама решила меня тоже отдать на секцию. В итоге подруга оставила горные лыжи, а я – продолжаю, - поделилась подробностями Кристина. – На Сахалине я впервые. Здесь хорошо, очень нравятся склоны, с них открываются красивые виды. Сегодняшняя трасса отличная, в меру жёсткая, поэтому пройти все участки удалось хорошо.
Тройки лидеров замкнули камчатский горнолыжник Артём Петухов (00:56,62) и Софья Решетник из Красноярска (00:57,58).
Первенство России продолжится завтра. Спортсменов ожидают заезды в гигантском слаломе.
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