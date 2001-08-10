На Сахалине подвели итоги всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины» среди юношей и девушек 14-15 лет (U16), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За медали соревновались около 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Иркутской, Мурманской, Челябинской, Новосибирской, Тульской, Калужской, Кемеровской, Магаданской, Свердловской, Сахалинской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Республики Башкортостан.

Спортсмены состязались в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» на трассах «Армейка» и «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

- Получилось взять золото в гигантском слаломе, и это несмотря на густой туман, которой накрыл половину трассы. Страшно не было, скорее интересно. Рада, что благодаря соревнованиям удалось побывать на Сахалине – здесь очень крутые склоны, мне очень понравилось, я бы еще раз приехала сюда с большим удовольствием, - поделилась впечатлениями красноярская горнолыжница Софья Решетник.

По итогам заездов среди юношей первым стал москвич Егор Харьков, второе место у сахалинца Александра Федорова, третьим стал Максим Ураков из Челябинской области.

Среди девушек лучший результат показала Софья Решетник из Красноярского края, серебро завоевала представительница Магаданской области Олеся Жукова, замкнула тройку Александра Громова из Ленинградской области.

По итогам всех дней соревнований в командном зачете первыми стали горнолыжники из Москвы, на втором месте сборная Мурманской области, бронза у представителей Ленинградской области.