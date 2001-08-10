Мэр Южно-Сахалинска встретился с тренером и членами сборной команды России по горнолыжному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча мэра города Сергея Надсадина с тренером и членами сборной команды России по горнолыжному спорту. Сейчас на склонах СТК «Горный воздух» проходит чемпионат России по горным лыжам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Визит вежливости прошел в неформальной остановке. Сергей Надсадин приветствовал гостей - Александру Наместникову (мастер спорта по горным лыжам, старший тренер женской сборной команды России по горнолыжному спорту), Виталину Гирину и Александра Хорошилова (члены сборной женской и сборной мужской команд России по горнолыжному спорту). Также во встрече приняли участие директор Сахалинской Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Быков и тренер женской сборной команды России по горнолыжному спорту, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Ульянов.
Мэр выразил восхищение мастерством и целеустремленностью спортсменов, а также поблагодарил за существенный вклад в развитие и популяризацию горнолыжного спорта.
Гостям также рассказали, что в Южно-Сахалинске уже на протяжении нескольких лет успешно реализуют уникальные проекты «Горные лыжи в школу» и «Горные лыжи в детском саду». Всего с начала действия проектов участие в них приняли более 3000 школьников и воспитанников детских садов.
- Горные лыжи, пожалуй, самый массовый вид спорта в Южно-Сахалинске. И муниципалитет при поддержке областного правительства проводит большую работу по развитию горнолыжного спорта в регионе и вовлечению в него как можно большего числа людей. Поэтому ваше участие в соревнованиях Кубка России, которые сегодня проходят на Сахалине, очень важно и ценно для нас, - отметил Сергей Надсадин.
Напомним, традиционно в марте на трассах СТК «Горный воздух» проводятся чемпионат, первенство, этапы Кубков России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант», а также всероссийские соревнования «Утро Родины». В этом году в соревнованиях принимают участие более сотни сильнейших спортсменов из 19 регионов страны. Островной регион представляют 13 горнолыжников.
- В Южно-Сахалинске я уже не первый раз. И возвращаться сюда всегда очень приятно. Обычно это весна, когда радует солнечная погода. Сахалин — это одно из ключевых мест в части развития горнолыжного спорта. Немаловажный факт, что гора расположена в центре города - это большой плюс. Очень здорово, что многих здесь увлекают горные лыжи. Я была приятно удивлена цифрой количества детей, которые ежегодно приходят в этот спорт. Замечательная идея проекта «Горные лыжи в детском саду»! Прививать любовь к этому виду спорта с детва, особенно когда для этого есть все условия, действительно важно, - подчеркнула Александра Наместникова и поблагодарила за открытый и теплый прием.
Во время встречи Сергей Надсадин обсудил со спортсменами перспективное сотрудничество и взаимодействие, направленные на популяризацию горнолыжного спорта в Южно-Сахалинске. А также рассмотрели возможность проработать вопрос включения в календарный тренировочный план сборных команд проведение мероприятий с участием ведущих спортсменов, лидеров сборных команд.
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