Сахалинский боксер завоевал золото первенства Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Егор Степкин из Поронайска занял первое место в первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу. Егор выступал в весовой категории до 75 кг. Островитянин в мастерстве оказался на голову выше своих соперников, одолев по ходу соревнований двух представителей Приморского края и одного читинского боксёра. Тренируется золотой медалист под руководством тренера Дмитрия Парфёнова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Победа в первенстве гарантировала Егору Степкину участие в Первенстве России по боксу в Самаре. Также он добыл путевки на международные игры «Дети Азии» и всероссийские соревнования «Спартакиада школьников».

Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения прошло в Чите. Участие в состязаниях приняли 170 боксёров.