Тихоокеанское
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17:49, | Новости спорта Сахалина и Курил

Школьники Поронайского района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

Школьники Поронайского района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники Поронайского района приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Состязания прошли в зачет спартакиады среди образовательных учреждений. Забеги были организованы в районе зоны отдыха «Рефулеры», обустроенной в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». 
 
Посоревноваться в лыжных гонках приехали пять команд. Спортсменам предстояло пробежать эстафету 4X1000 метров.
Самый лучший результат показали лыжники села Восток. Они завоевали золотые медали. 
Вторыми к финишу пришли спортсмены села Леонидово. 
Замкнули тройку призёров лыжники школы №1. 
 
Победители и призеры были награждены медалями , кубками и грамотами департамента образования, культуры и спорта.

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