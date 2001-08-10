На Сахалине готова трасса для лыжного марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инженеры и технический персонал сахалинского лыжного марафона завершают подготовку трассы. Сейчас работы ведутся в Корсаковском районе недалеко от поселка Лесное - на петле, где спортсмены проходят участок вдоль моря, рассказали ТИА "Острова" в региоанальном минспорте.

- На месте мы увидели, что снега нет совсем. Ветер с моря выдул его полностью до земли. Поэтому мы сделали перемёты и толкали снег по 20-30 метров туда, где идет трасса. Теперь снега достаточно. Ратрак будет поддерживать трассу до начала марафона. У нас много тех, кто тренируется в выходные, приезжают и просто туристы, чтобы покататься, - рассказал заместитель директора школы зимних видов спорта олимпийского резерва Андрей Лупарев.

В этом году участников сахалинского лыжного марафона ждут небольшие изменения. В основном, это связано с трассой на 50 километров.

- Старт состоится там же, где спортсмены уходят на дистанцию 30 километров. Получается, спортсмены пойдут против хода петли, которая идет вдоль моря. Не так, как в прошлом году, а с заходом на поляну. Прежде всего, мы хотим показать спортсменов, заснять массовость, плюс хотим сделать точку питания на поляне. Она будет комфортная, широкая, - отметил директор марафона, руководитель школы зимних видов спорта олимпийского резерва Михаил Шамсутдинов.

Регистрация на сахалинский лыжный марафон проходит на сайте мероприятия https://skisakhmarathon.ru/. Уже сейчас отмечается превышение лимитов на стартовые пакеты. Спортсменов ожидают из более чем сорока регионов России и из Казахстана.

Организаторы марафона приглашают волонтеров для участия в организации соревнований. Возраст от 16 лет и старше. Подать заявку можно по электронной почте [email protected], указав ФИО, возраст, контактные данные и направление, в котором хотели бы работать.