В Южно-Сахалинске проходит островной чемпионат по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по плаванию стартовал в Южно-Сахалинске. Состязания проходят в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта. Участие в них принимают 190 пловцов практически из всех районов островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Наши соревнования проходят по олимпийским дисциплинам: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Возраст участников чемпионата начинается с 13 лет и старше. Вместе с тем мы приняли решение допустить к участию детей 11-12 лет. Пусть попробуют свои силы и стремятся к результатам старших товарищей, - отметил главный судья соревнований Артём Золоторёв.

Первыми выступали пловцы в дисциплине на спине. Одной из них стала юная спортсменка Мария Маркина из Южно-Сахалинска.

- После заплыва у меня болели ноги. В начале дистанции я хотела плыть медленнее, постепенно ускоряясь. Но почувствовала, что соперницы меня догоняют, и стала работать еще усерднее. Сил не хватило, к сожалению, но для меня это большой опыт, - рассказала Мария.

В этом же стиле на отрезке 50 метров среди женщин первое место заняла Тамара Дубицкая из Южно-Сахалинска, второе место у Маргариты Павлюченко из Поронайска, на третьем месте расположилась Полина Северная из областного центра. У мужчин первое и второе место заняли южно-сахалинцы Владислав Яснев и Захар Сургучёв соответственно, третье место завоевал Кирилл Козырис из Охи.

В вольном стиле на дистанции 100 метров среди женщин золотую медаль завоевала Ирина Ким из Холмска, серебро у Анастасии Островной из Южно-Сахалинска, бронзовую награду получила холмчанка Ада Суворова. У мужчин весь пьедестал достался спортсменам из островной столицы. Первым стал Степан Михайличенко, второе место занял Владислав Яснев, на третьем месте Виктор Бурлаков.

На 200 метров брассом вновь феерили спортсмены из Южно-Сахалинска, которые в соревнованиях среди женщин и мужчин заняли весь пьедестал. Золото завоевала Сумая Садирова, серебряная награда у Дарьи Мальцевой, бронзовая медаль у Виктории Козловой. У мужчин первое место занял Тихон Ионкин, Максим Добряк стал вторым, третье место забрал Савелий Сакун.

В дисциплине баттерфляй на дистанции 200 метров у женщин сильнейшей признана Анастасия Бартова, второй стала Ксения Толстунова, на третьем месте Виктория Ким. Все спортсменки представляют Холмск. У мужчин Глеб Дробитько из Охи показал лучший результат, второе место занял охинец Андрей Палаташ, замкнул тройку призёров Алексей Плэтика.

В вольном стиле на 1500 метров у женщин первое место заняла Валерия Колпакова из Южно-Сахалинска. У мужчин первое и второе место заняли пловцы из Охи Матвей Козей и Игнат Иовчик соответственно, третье место у Вячеслава Золоторёва из областной столицы.

Соревнования продлятся три дня. Они являются отборочным этапом первенства Дальневосточного федерального округа по плаванию, которое пройдёт во Владивостоке с 19 по 22 марта.