Сахалинец взял три серебра на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте «Абзаково» (Республика Башкортостан) прошли Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). За медали в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» боролись спортсмены из шести регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- У нас было четыре соревновательных дня – по два для каждой дисциплины. Все прошло на высоком спортивном и организационном уровне. Тройки призеров были предсказуемы, в этом вопросе обошлось без сюрпризов. Лидеры сборной показали стабильные и высокие результаты. Порадовали и молодые спортсмены, которые заметно подтянули свой спортивный уровень, - отметил заслуженный тренер России Александр Назаров.

Золото соревнований завоевали столичные спортсмены Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Серебряными призерами стали Александра Девятовская (г. Санкт-Петербург) и Александр Алябьев (г. Москва/Сахалинская область). Бронза у Екатерины Колоколовой из Удмуртской Республики и Ивана Васильева из Санкт-Петербурга.