Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2024
Сейчас 22:07
89,61|96,98|66,91
Вступил в силу приговор в отношении жителей Корсакова за убийство 20-летней давности
12:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял три серебра на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Сахалинец взял три серебра на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте «Абзаково» (Республика Башкортостан) прошли Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). За медали в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» боролись спортсмены из шести регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- У нас было четыре соревновательных дня – по два для каждой дисциплины. Все прошло на высоком спортивном и организационном уровне. Тройки призеров были предсказуемы, в этом вопросе обошлось без сюрпризов. Лидеры сборной показали стабильные и высокие результаты. Порадовали и молодые спортсмены, которые заметно подтянули свой спортивный уровень, - отметил заслуженный тренер России Александр Назаров.

Золото соревнований завоевали столичные спортсмены Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Серебряными призерами стали Александра Девятовская (г. Санкт-Петербург) и Александр Алябьев (г. Москва/Сахалинская область). Бронза у Екатерины Колоколовой из Удмуртской Республики и Ивана Васильева из Санкт-Петербурга.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?