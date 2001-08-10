На Сахалине прошли чемпионат и первенство ДФО по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сноуборду завершились в Южно-Сахалинске. Соревнования проходили на склонах и трамплинах горы Парковой. Участниками стали более 40 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первой дисциплиной для сноубордистов стал слоупстайл. Трасса представляла собой два трамплина и два отрезка с перилами.

В чемпионате в этом виде среди юношей лучшим стал Вячеслав Эгле. Второе место занял Иван Жилкин, тройку призеров замкнул Роман Борзенко.

Среди девушек золото завоевала Юлия Андреева, серебряная награда у Ксении Озеровой, бронзу выиграла Елизавета Водовозова.

Еще одной дисциплиной, в которой спортсмены демонстрировали свои лучшие качества, стал биг-эйр. Этот вид является одним из самых зрелищных в сноубординге. Прыгая с большого трамплина, сноубордист должен выполнить максимально возможное количество трюков.

Вячеслав Эгле стал лучшим и в дисциплине биг-эйр. Вторым стал Иван Жилкин, Роман Комаза расположился на третьем месте.

Среди девушек Юлия Андреева заняла первое место, Ксения Озерова стала второй, третье место у Вероники Осташко.

В первенстве ДФО в слоупстайле среди девочек возрастной группы 2011-2012 г.р. первой стала Мария Пирогова, Валерия Пак заняла второе место, третье место у Арианы Ким. В возрастной группе 2006-2009 г.р. золотую награду выиграла Ксения Озерова, серебро у Вероники Осташко, бронзовая медаль у Дарины Недзельницкой.

Среди мальчиков в слоупстайле в возрастной группе 2011-2012 г.р. лучшим стал Сергей Ковалёв, за ним расположились Матвей Субботин и Андрей Фролов. В группе 2010-2016 г.р. первое место занял Дмитрий Кондрашкин, Роман Борзенко стал вторым, третьей место у Никиты Гусева.

В дисциплине биг-эйр в возрастной группе 2011-2012 г.р. первое место у Марии Пироговой, Ариана Ким заняла второе место, замкнула тройку призеров Валерия Ким. Среди девушек 2006-2009 г.р. Ксения Озерова завоевала золотую медаль соревнований, серебро у Елизаветы Водовозовой, бронзовая награда у Вероники Осташко.

У мальчиков 2010-2016 г.р. первым стал Дмитрий Кондрашкин, вторым и третьим соответственно стали Роман Борзенко и Никита Гусев. В возрастной группе 2011-2012 г.р. Сергей Ковалёв занял первое место, Матвей Субботин расположился на втором месте, третье место у Андрея Фролова.