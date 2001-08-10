Сахалинские волейболистки завершили год четырьмя победами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 19 по 24 декабря в городе Муром прошел шестой тур Чемпионата России по волейболу среди женских команды Высшей лиги «А», где волейбольная команда ПСК «Сахалин провела четыре матча с хозяевами площадки, командой «Муром» из Владимирской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По итогу встреч спортсмены привезли домой четыре победы и вошли в шестерку лидеров турнирной таблицы, закрепившись на пятом месте.
Первый матч тура завершился со счетом 2:3 не в пользу хозяев. Подопечные Олега Ляпугина смогли отыграться с 0:2 и одержали победу в тай-брейке.
- В третий партии собрались, наладили свою атаку, начали вынуждать соперника ошибаться. Играли собранно, получалось смягчать на блоке и забивать мячи с контратаки. Совершили камбек и очень рады сегодняшней победе, - поделилась либеро команды Анна Черницова.
Вторая игра прошла без сюрпризов со счетом 3:0 в пользу гостей. Остальные два матча прошли по сценарию первого – «Сахалин» уступал первые два партии, даря сопернику надежду, но после доводил каждую игру до тай-брейка и на характере одерживал победу со счетом 3:2 в свою пользу.
- Мы основательно готовились к этому туру, разбирали соперника и почти все установки на игры команда выполнила. Играли две равные команды, играть четыре дня с одной командой очень сложно, все игры были в борьбе, и каждая из команд могла победить. Первый круг чемпионата мы провели неплохо, вошли в шестерку лидеров чемпионата, что очень радует, и самое главное, что этот год закончили на мажорной ноте, - подвел итоги тура главный тренер Олег Ляпугин.
Команда вернулась на остров, где уже готовится к домашнему туру, который состоится с 12 по 16 январю в Южно-Сахалинске.
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