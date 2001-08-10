На Сахалине завершилось первенство России по каратэ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство России по каратэ завершилось в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 51 региона страны. Местом проведения поединков стал учебно-тренировочный центр «Восток». Турнир стал первым крупнейшим спортивным состязанием по каратэ, проходившим на территории Дальневосточного федерального округа. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Уровень организации и проведения турнира очень высокий. Это отмечают и мои друзья-каратисты из других регионов нашей страны. И я этим фактом очень горжусь. Был очень рад, когда узнал, что островная земля будет принимать эти состязания. Хотелось, чтобы мои соперники прочувствовали то, что чувствую я, когда приезжаю соревноваться за тысячи километров от дома. Очень был рад победе, которую одержал на глазах своих земляков, - отметил сахалинский спортсмен, победитель первенства Константин Коковуров.
По итогам третьего дня соревнований в возрастной категории 18-20 лет среди юниоров первые места завоевали Сулейман Пахомов из Самарской области (60 кг), Ахмед Ахмедов из Саратовской области (67 кг), Андрей Вихорь из Республики Крым (75 кг), Эдуард Гаспарян из Краснодарского края (84 кг) и Константин Коковуров из Сахалинской области (84+ кг).
- Мне удалось подойти к соревнованиям в оптимальных кондициях. Понимали, что большую роль на соревнованиях может сыграть разница между московским и сахалинским временем. Поэтому на Сахалин я приехал 19 ноября и тем самым успел акклиматизироваться. Хорошо спланированная подготовка к турниру и позволила завоевать золото, - поделился своими эмоциями Эдуард Гаспарян.
Среди юниоров в возрастной группе 16-17 лет лучшими стали Глеб Гильфантинов из Москвы (55 кг), Ренат Иругов из Кабардино-Балкарской Республики (61 кг), Раис Бикбаев из Самарской области (68 кг), Рустам Ахмедов из Саратовской области (76 кг) и Гаджилав Магомедов из Республики Дагестан (76+ кг).
В возрастной группе 18-20 лет среди девушек золотые награды турнира завоевали Алтана Басангова из Республики Калмыкии (61 кг), Виктория Бубликова из Республики Северная Осетия – Алания (68 кг) и Дарья Юшкова из Самарской области (68+ кг).
Среди юниорок в возрасте 16-17 лет на высшую ступень пьедестала поднялись Камилла Гарипова из Республики Татарстан (48 кг), София Ляскало из Москвы (53 кг), Дарья Николаева из Новосибирской области (59 кг), Александра Грибанова из Новосибирской области (66 кг) и Дарья Хорсик из Москвы (66+ кг).
В общекомандном зачете Московская область заняла первое место (7 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых медалей), второе место у Новосибирской области (3, 6 и 4), третьей стала команда Москвы (3, 4 и 8).
Соревнования проходили при поддержке Федерации каратэ России, министерства спорта Сахалинской области, региональных центра спортивной подготовки и Федерации каратэ, спортшколы восточных видов единоборств. Партнеры мероприятия - региональный туроператор «Анива Тур», салон сахалинских сувениров и подарков «Гермес-Русь», ресторан японской кухни «Homura», торгово-сервисная компания «Тезона» и организация по обеспечению безопасности «Славянский Лев». Информационные партнеры радиостанция «Love Radio» и CitySakh.ru.
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