Сахалинцев приглашают на региональные соревнования по всестилевому каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 25 ноября пройдут чемпионат и первенство области по всестилевому каратэ. За награды соревнований будут бороться около 100 спортсменов из разных районов островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками первенства станут ребята в возрасте от 6 до 17 лет, чемпионата – бойцы 18 лет и старше. Состязания пройдут в дисциплине «полный контакт в средствах защиты».

Соревнования состоятся в спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1). Начало в 11:00.

Вход свободный.