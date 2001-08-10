Поронайские боксеры завоевали медали на турнире в Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти выходные в городе Томари проходил областной турнир по боксу памяти тренера Виктора Золина. Этот турнир ежегодно проводится в Сахалинской области и уже стал традиционным для Томари.

В поединках принимала участие команда из шести боксеров спортивной школы «Поронайск-Арена». Спортсмены показали отличный результат - каждый поронаец завоевал медаль в своей весовой и возрастной группе.