Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2023
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Юные сахалинцы сразились за звание сильнейших баскетболистов
17:40, | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайские боксеры завоевали медали на турнире в Томари

Поронайские боксеры завоевали медали на турнире в Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти выходные в городе Томари проходил областной турнир по боксу памяти тренера Виктора Золина. Этот турнир ежегодно проводится в Сахалинской области и уже стал традиционным для Томари.

 

В поединках принимала участие команда из шести боксеров спортивной школы «Поронайск-Арена». Спортсмены показали отличный результат - каждый поронаец завоевал медаль в своей весовой и возрастной группе.

 

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