На Сахалине разыграли региональный Кубок по кёрлингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» прошли финальные игры открытого Кубка Сахалина по кёрлингу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.
В соревнованиях принимали участие четыре команды из островного региона, Хабаровского и Приморского краёв. В составе каждой команды играли четыре спортсмена в возрасте от 9 до 17 лет.
На церемонии награждения кёрлингистов приветствовали депутат Государственной Думы, президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков, руководитель регионального минспорта Артём Подшивалов и глава сахалинской федерации кёрлинга Сергей Бондарев.
- Хочу поздравить вас с первой годовщиной со дня основания кёрлинга на Сахалине. Вы проделали большую работу, и тот факт, что спустя год здесь проводятся соревнования с участием спортсменов из других субъектов Дальнего Востока - это огромный плюс. Я уверен, что сегодня мы наблюдаем становление будущих звёзд кёрлинга, и у вас непременно всё получится, а мы в свою очередь вам с этим поможем.
За три дня состязаний спортсмены провели пять игр по групповой системе.
- За год существования кёрлинга на Сахалине мы организовали несколько областных соревнований, сыграли чемпионат и Кубок области, а также провели первенство, где наши ребята выиграли у Хабаровского и Приморского краёв. На сегодняшний день у нас тренируется более 50 человек, из них 23 ребёнка, которые хотят заниматься профессионально, - поделилась старший тренер Сахалинской области по кёрлингу Екатерина Антонова.
По итогам соревнований первое место заняли хабаровчане. На втором месте сахалинская команда. Почётное третье место у Приморского края.
Помимо призёров Кубка Дмитрий Свищев наградил победителей чемпионата Сахалинской области среди смешанных команд, который прошел в конце августа - это «Юна», «Сахалин» и «Незамерзайки».
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