Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2023
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12:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Денис Гон стал лучшим спортсменом месяца

Сахалинец Денис Гон стал лучшим спортсменом месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области подвели итоги конкурса «Спортсмен месяца» за июль. Победителем стал летающий лыжник Денис Гон, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, спортсмен регионального центра спортивной подготовки занял первое место на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный Орёл». Состязания проходили в Сочи с 27 по 31 июля и собрали сильнейших спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

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