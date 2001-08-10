На Сахалине подписали программу о развитии керлинга на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошло рабочее совещание с председателем комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президентом федерации керлинга России Дмитрием Свищевым, министром спорта Сахалинской области Артемом Подшиваловым, тренерами и руководителями региональных федераций Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Сахалинской области. Стороны поговорили о достижениях и возможных проблемах в развитии этого вида спорта на Дальнем Востоке и разработали специальную программу по популяризации до 2028 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Цель моего визита: помочь регионам Дальнего Востока построить свою программу так, чтобы мы вместе планомерно могли развивать керлинг по всей стране. Мы хотим скоординировать нашу работу и понять, какие перспективы есть, на что нужно обратить внимание и с чем надо работать, - рассказал Дмитрий Свищев. - Если говорить о Сахалинской области, то спешу отметить хороший темп – в прошлом году мы подписали соглашение о развитии этого вида спорта, а сегодня керлингом на профессиональном и любительском уровнях занимаются уже более 50 сахалинцев, проводятся межрегиональные соревнования и планируется запуск спортивного отделения по керлингу. Это тот самый момент, когда не просто говорят, а делают.

Регионы рассказали об успехах за время развития керлинга, о том, с какими трудностями столкнулись и задали интересующие вопросы главе всероссийской федерации. Итогом встречи стало подписание Программы развития кёрлинга в Дальневосточном федеральном округе на период до 2028 года.