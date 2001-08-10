Владимир Ющук и Александр Романьков обсудили развитие фехтования на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук встретился с заслуженным мастером спорта СССР по фехтованию, обладателем пяти олимпийских медалей, десятикратным чемпионом мира, семнадцатикратным чемпионом СССР, обладателем приза Роберта Фейерика "Лучший фехтовальщик мира" (FIE, 1985) Александром Романьковым, чтобы обсудить развитие фехтования в островном регионе. На встрече также присутствовали министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов и директор спортивной школы восточных видов единоборств, президент региональной федерации по фехтованию Леонид Ким, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- У вас хорошая спортивная база, множество современных комплексов и объектов для развития многих видов спорта. В Беларуси такая инфраструктура, как правило, в крупных городах, вроде Минска, а тут на самом краю страны у детей и взрослых есть возможность найти занятие по душе и развиваться в этом направлении, - поделился впечатлениями именитый фехтовальщик. - За то время, что я общался и проводил мастер-классы со спортсменами, я увидел, что шансы возродить на Сахалине этот олимпийский вид спорта очень велики. Главное, давать детям постоянную практику, как можно чаще состязаться с соперниками разного уровня подготовки и, конечно же, перенимать опыт у мастеров - это очень важный момент.

Владимир Ющук в свою очередь поблагодарил Александра Романькова за визит и большую работу, которую он делает на Сахалине для развития фехтования.

- Это очень самобытный вид спорта, направленный не только на физическое воспитание, но и на развитие скорости мышления и тактики. Спасибо вам, что откликнулись на приглашение и делитесь своим опытом с островными спортсменами и тренерами. Сам с большим удовольствием побываю на предстоящих мастер-классах, - отметил зампред.

Владимир Ющук вручил именитому гостю благодарственную плакетку, Александр Романьков также подарил зампреду памятный подарок.

Уже завтра, 5 сентября, олимпийский чемпион по фехтованию посетит свою малую Родину - Корсаков, где пообщается с администрацией и спортивной общественностью.

6 и 7 сентября на базе учебно-тренировочного центра "Восток" Александр Романьков проведет серию семинаров. Начало 6 сентября в 10:00 и 17:00, 7 сентября - 10:00 и 15:00.