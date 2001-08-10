На Сахалине завершился областной чемпионат по кёрлингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» прошли финальные игры чемпионата Сахалинской области по кёрлингу с 22 по 27 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В нём принимали участие 7 команд. Соревнования проходили по круговой системе в дисциплине «кёрлинг–смешанный». В составе каждой команды играли двое мужчин и две женщины.
По результатам группового этапа квалифицировались 4 команды: «Юна», «Stilные», «Сахалин» и «Незамерзайки».
В первом полуфинале «Юна» одержала победу над «Stilные» со счётом 11:2, обеспечив себе выход в финал. Во втором полуфинале «Незамерзайки» уступили со счётом 5:6 спортсменам из команды «Сахалин».
В финале «Юна» одержала безоговорочную победу над «Сахалин» со счётом 9:2. «Незамерзайки» выиграли бронзу у «Stilные». Игра завершилась со счётом 7:3.
- Ребята играли очень достойно. Несмотря на свою занятость в дневное время, спортсмены ответственно подошли к чемпионату, и каждый вечер вовремя приходили на лёд. Сахалинская погода также решила проверить на прочность игроков. Из-за жары на льду образовался туман, что в свою очередь затрудняло визуальный контакт. Но, не смотря на это, все команды очень хорошо держались, отыграли все игры и дошли до финала, -отметила главный судья соревнований, мастер спорта России Екатерина Антонова.
Торжественное награждение команд состоится 13 сентября. Почётными гостями мероприятия станут президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв и президент сахалинской федерации кёрлинга Сергей Бондарев.
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