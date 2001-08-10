Боксёр из Шахтёрска стал победителем дальневосточного чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 ярких поединков, звёздные спортивные гости и триумф сахалинского бокса. В Южно-Сахалинске подвели итоги чемпионата ДФО по боксу. В число финалистов попал Сергей Свирида, воспитанник тренера Сергея Алексеева. Спортсмен защищал честь Шахтёрска и Корсакова. А теперь получил путевку в сборную Дальнего Востока и представит остров на всероссийских соревнованиях. Также свои финальные бои выиграли мастер спорта из Невельска Денис Пальшин и южносахалинец Баишбек Уулу Жусуп. Все трое получили титулы Чемпионов ДФО в своих весовых категориях.

- Очень серьезная подготовка к чемпионату России. Он состоится буквально через полтора месяца. Сейчас победители немного отдохнут, за недельку восстановятся. И приступим к серьезным тренировкам перед стартами в Хабаровске, соревнования пройдут в августе. Гордимся своими парнями, болели за них очень горячо, - рассказал вице-президент Сахалинской федерации бокса Николай Слищук.

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу на Сахалине проходил в течение недели при поддержке Восточной горнорудной компании. Благодаря спонсорской помощи на мероприятие удалось пригласить именитых гостей: двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Кроме того финалы посетил известнейший российский спортсмен, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Эта встреча для юных спортсменов стала незабываемой. Николай Валуев сумел уделить внимание каждому, сфотографировался с ребятами и раздал автографы.

- Очень рад видеть, как развивается спорт на Сахалине. Ребятам огромная наша поддержка, спортсмены здесь мне знакомы - они приезжают на мой детско-юношеский турнир в Санкт-Петербург," - рассказал Николай Валуев.

Что касается спортивной составляющей турнира, здесь шахтёрцам есть чем гордиться. В число 22 финалистов чемпионата попали трое сахалинцев. Один из них - Сергей Свирида. Молодой человек уже не раз доказывал своё мастерство на ринге и в этот раз снова стал триумфатором. Кандидат в мастера спорта по боксу выиграл свой финальный поединок и теперь сможет поучаствовать во всероссийских соревнованиях.

- Чтобы подготовить хороших боксёров, вывести их на ринг и получить результат, обязательно нужны постоянные сборы, выезды в другие регионы. Благодаря поддержке ВГК мы ездили и в Крым, и в Сочи, и в Приморье, и даже в Кыргызстан. Благодаря этому наших спортсменов знают по всей стране. С нами считаются, нас уважают. И у ребят есть спортивное будущее, - отметил старший тренер по боксу из Шахтёрска и судья соревнований Сергей Алексеев.

Еще одна шахтёрская звезда - Сергей Васильев. 16-летний спортсмен не мог принимать участие в чемпионате из-за возраста. Парень выступает в юниорах. Но ему дали возможность провести матчевую встречу вне рамок соревнований. Он сразился с более старшим соперником. Этот поединок стал подготовкой к международным соревнованиям в Сочи.

Все финалисты и победители чемпионата ДФО по боксу среди мужчин 19-40 лет кроме памятных кубков, медалей и грамот, получили денежные призы. Поощрить спортсменов таким образом также помогла спонсорская поддержка ВГК.

Партнёром большого спортивного события выступила Восточная горнорудная компания.