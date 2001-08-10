Сахалин впервые в истории принимает чемпионат ДФО по боксу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. В нем принимают участие 59 спортсменов со всех регионов ДФО.
На торжественном открытии участников приветствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин. Он пожелал участникам достойных поединков, честной борьбы и ярких побед.
Бои пройдут по системе с выбыванием после первого поражения в 13 весовых категориях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, свыше 92 кг.
- В течение этой недели зрители увидят настоящий мужской бокс, тот, ради которого многие, будучи еще мальчишками, пришли в этот вид спорта. За последние пять лет мы подготовили хороших боксеров, которые достойно представят наш регион на этом чемпионате. Все они воспитанники невельской, корсаковской, шахтерской и южно-сахалинской спортшкол, - рассказал исполняющий обязанности президента сахалинской федерации бокса, заместитель главного судьи чемпионата Николай Слищук.
Соревнования продлятся до 17 июня в спорткомплексе «Олимпия Парк». Финальные бои и награждение состоятся в эту в субботу в 17:00. По итогам чемпионата лучшие спортсмены представят Дальний Восток на всероссийских состязаниях.
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