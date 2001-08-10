Сахалинцев приглашают поучаствовать в открытом турнире по баскетболу 3х3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый турнир по баскетболу 3х3 для детей от 9 до 17 лет состоится 1 июня в южно-сахалинском парке культуры и отдыха. Онлайн-регистрация на состязания открыта для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования приурочены ко Дню защиты детей и пройдут в рамках «Фестиваля Первых». Борьба за медали развернется между юношами и девушками в трех возрастных группах: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет.

Для участия необходимо заполнить заявку.

Турнир пройдет на баскетбольной площадке стадиона "Космос", начало в 11:00.