14:25, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают поучаствовать в открытом турнире по баскетболу 3х3
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый турнир по баскетболу 3х3 для детей от 9 до 17 лет состоится 1 июня в южно-сахалинском парке культуры и отдыха. Онлайн-регистрация на состязания открыта для всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Соревнования приурочены ко Дню защиты детей и пройдут в рамках «Фестиваля Первых». Борьба за медали развернется между юношами и девушками в трех возрастных группах: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет.
Для участия необходимо заполнить заявку.
Турнир пройдет на баскетбольной площадке стадиона "Космос", начало в 11:00.
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