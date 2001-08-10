Еще две победы завоевали сахалинские хоккеисты на Дальневосточном первенстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня хоккейная команда "Кристалл", которая выступает на первенстве Дальневосточного федерального округа, успешно завершила очередную серию матчей. На родном льду спортивной школы «Кристалл» сахалинцы принимали "Читу 2006", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
В первой встрече хоккеисты как будто проверяли границы друг друга, не обошлось без удалений. Открыть счет удалось «Кристаллу» только на четырнадцатой минуте. Гости не спешили с ответным голом, так что разница в счете только возрастала. Лишь во втором периоде «Чите» удалось оформить два гола в ворота сахалинцев, что позволило ненадолго сравнять цифры на табло. Но в третьем отрезке игры удача была на стороне хозяев льда. Несмотря на ответные атаки читинцев, сахалинцы все равно были на несколько шайб впереди. В результате этот матч завершился преимуществом «Кристалла» – 12:7.
Вторая встреча не принесла неприятных сюрпризов сахалинским болельщикам. «Чита» реализовала в этом матче все возможные моменты, показала отличную защиту. Тем не менее, хозяева площадки уверенно играли в чужой зоне, наращивая темп, и не уступили лидерства. В результате – чистая победа «Кристалла» – 8:4.
По итогам этой серии воспитанники Константина Пятакова занимают текущее второе место. До окончания первенства команды отделяют несколько игровых серий. Лидер определится в апреле.
Теперь «Кристалл» ждет ответный визит к соперникам в Читу. Наши хоккеисты проведут гостевую серию 20 и 21 марта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
15:36 10 Марта "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года
09:52 10 Марта Почти 900 квартир построят в крупном жилом комплексе Южно-Сахалинска до конца года
17:48 10 Марта Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска празднует десятилетие
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?