Еще две победы завоевали сахалинские хоккеисты на Дальневосточном первенстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня хоккейная команда "Кристалл", которая выступает на первенстве Дальневосточного федерального округа, успешно завершила очередную серию матчей. На родном льду спортивной школы «Кристалл» сахалинцы принимали "Читу 2006", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В первой встрече хоккеисты как будто проверяли границы друг друга, не обошлось без удалений. Открыть счет удалось «Кристаллу» только на четырнадцатой минуте. Гости не спешили с ответным голом, так что разница в счете только возрастала. Лишь во втором периоде «Чите» удалось оформить два гола в ворота сахалинцев, что позволило ненадолго сравнять цифры на табло. Но в третьем отрезке игры удача была на стороне хозяев льда. Несмотря на ответные атаки читинцев, сахалинцы все равно были на несколько шайб впереди. В результате этот матч завершился преимуществом «Кристалла» – 12:7.

Вторая встреча не принесла неприятных сюрпризов сахалинским болельщикам. «Чита» реализовала в этом матче все возможные моменты, показала отличную защиту. Тем не менее, хозяева площадки уверенно играли в чужой зоне, наращивая темп, и не уступили лидерства. В результате – чистая победа «Кристалла» – 8:4.

По итогам этой серии воспитанники Константина Пятакова занимают текущее второе место. До окончания первенства команды отделяют несколько игровых серий. Лидер определится в апреле.

Теперь «Кристалл» ждет ответный визит к соперникам в Читу. Наши хоккеисты проведут гостевую серию 20 и 21 марта.